Losada ontvangt Anderlecht zonder druk: "Zij willen aan het einde van de rit graag staan waar wij nu staan"

Beerschot is zondag sowieso in het voordeel tegen Anderlecht. De Ratten zijn de beste thuisploeg met 5 overwinningen op 6 en spelen zonder druk, want ze staan onverwacht derde.

Een bezoekje aan het Kiel net na de training is wel leuk hoor. Dan zie je Denis Prychynenko op hiphop een dansje doen terwijl hij enthousiast naar je aan het zwaaien is. Toegegeven, de verdediger kan een stukje 'shaken'... Maar het ging om Hernan Losada, die de druk voor de match van zondag van zijn ploeg afschuift. "We willen winnen, want het is al lang geleden dat we nog eens van Anderlecht wonnen", zegt Losada. "Maar wij spelen wel zonder druk. Anderlecht zou aan het einde van de rit graag staan waar wij nu staan", grijnsde hij. "Bij hen is het meer van moeten." En krijgen we dan weer een doelpuntenfestival? Beerschot staat immers garant voor veel goals. “Dat zal natuurlijk ook voor een stuk afhangen van de manier waarop Anderlecht zich hier presenteert”, aldus Losada. “Ik heb het gevoel dat Vincent Kompany na de nederlaag op Club Brugge wat meer zekerheid heeft ingebouwd."





Volg Beerschot - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (22/11).