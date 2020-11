🎥 Zo deed Philippe Mexes exact 8 jaar geleden alle monden openvallen in het Astridpark!

In 2012 zat Anderlecht met AC Milan, Zenit en Malaga ingedeeld in de poulefase van de Champions League. Milan maakte zijn favorietenrol niet waar, onder meer na een 0-0 thuis tegen Anderlecht.

Elk punt was dus van tel op 21 november in het Astridpark. De Italianen wonnen uiteindelijk met 1-3, maar het was vooral de 0-2 die nog lang in het collectieve geheugen zal blijven. Philippe Mexes gaf Silvio Proto het nakijken met een fenomenale omhaal. Borstcontrole en dan de trekker overhalen! Mooier zie je ze bijna niet!

🗣️ "You only score a goal like that once in your career."



🔴⚫️ Sensational acrobatic effort by centre-back Philippe Mexès #OTD in 2012 🤯#UCL | @acmilan pic.twitter.com/88lEYxKyWp