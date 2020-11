Charleroi likt zijn wonden na zowaar tweede nederlaag in drie thuiswedstrijden: "We zijn niet gewend te verliezen"

Dat komt wel even aan in het Zwarte land. Charleroi leed tegen AA Gent zijn tweede thuisnederlaag van het seizoen. Op 4 oktober moesten de Zebra's in eigen huis ook al de duimen leggen tegen Standard. Terwijl ze in het begin van het seizoen zo lang ongeslagen bleven.

Dat is toch ook wel even slikken voor de technische staf. Assistent-coach Frank Defays reageert via het clubkanaal en wil zeker niet de armen laten zakken. "Ik denk dat we positief moeten blijven. We zijn wel niet gewend om te verliezen de laatste tijd. Het ligt ook niet in ons karakter om nederlagen te aanvaarden. Dat doen we ook niet, maar we moeten positief blijven."

Volgens Defays is zelfkennis het begin van alles. Verder bouwen op de eigen capaciteiten en dan moet het wel weer goedkomen. "We kennen onze kwaliteiten. We weten van waar we komen en we weten wie we zijn. Ik denk dat we er alles aan moeten doen om in de volgende wedstrijd te reageren."

🗣 "Malgré la défaite, ce qui n'est plus trop dans nos habitudes cette saison, nous devons rester positif". Frank Defays se projette déjà sur le prochain match, à Eupen, pour repartir de l'avant. #CHAKAA #RCSC #Interview pic.twitter.com/khqHxCL75v — RCSC Official (@SportCharleroi) November 22, 2020

Waar ze zich bij Charleroi wel aan kunnen optrekken: elke nederlaag die het leed, kwam er tegen een topclub. Standard, Gent en Genk haalden het met het kleinste verschil. Een blik op de kalender leert dat er nu ontmoetingen met Eupen, Waasland-Beveren en Kortrijk aankomen.