Hairemans maakt het verschil met goal en enig mooie assist: "Kon niet anders" en "Geef maar 70% van de goal aan hem"

Een goal en een assist. Geoffry Hairemans was eens te meer de reddende engel voor KV Mechelen in een duurbevochten overwinning bij Zulte Waregem. Zeker de assist was om duimen en vingers vanaf te likken.

Storm was de afwerker van dienst: "Het was een hele mooie voorzet en ik moest er wel zijn aan de tweede paal. Geef toch maar 70% van het doelpunt aan Geoffry", kon de goalgetter er achteraf om lachen." 70% Hairemans zelf bleef er rustig onder: "Ik ben blij dat ik belangrijk kan zijn voor Mechelen. Die assist? Ik kon niet anders dan zo trappen." "Het was zeker niet onze beste match, maar we zijn eindelijk beloond. Het veld lag ook niet super, de drie punten zijn het belangrijkste."