Hernan Losada laat zich uit over ambities Beerschot én die van hemzelf: "Antwerp zou niet kunnen, neen"

"We willen elke wedstrijd gewoon winnen en niet te ver vooruitkijken", aldus het mantra van Hernan Losada de voorbije weken en maanden. Al heeft hij ondertussen wél in zijn kaarten laten kijken wat betreft zijn ambities én zijn toekomst.

Hernan Losada was voor de tweede keer dit seizoen te gast in Extra Time en liet zich daar ook uit over de ambities van Beerschot: "Play-off 1 zit zeker in ons hoofd, maar dit seizoen is het met vier ploegen en dus zal het heel moeilijk worden."

Ambitieus

"En dus moeten we genieten van deze mooie momenten, want als je twee keer zou verliezen kan je eventueel achtste of negende staan. In de winterstop gaan we misschien nieuwe doelstellingen opstellen", aldus Losada in Extra Time.

"Zelf ben ik ook heel ambitieus. Naar Antwerp zou ik echter nooit kunnen, neen. Het buitenland? Spaans blijft mijn moedertaal, dat is altijd makkelijker communiceren. Dat is een van mijn ambities, maar laat me eerst even ervaring opdoen. Beerschot is een ideale club om stappen te zetten, ik ben heel tevreden en zit er heel comfortabel."