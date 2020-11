Wordt dit de eerste zomertransfer van Anderlecht? "Ik denk dat ze de optie wel gaan lichten"

Een goal en een assist in zijn eerste twee wedstrijden... Paul Mukairu kan Anderlecht wel degelijk iets bijbrengen. Hij wordt gehuurd van het Turkse Antalyaspor, maar zijn manager denkt dat hij er ook volgend seizoen nog zal zitten.

Mukairu is nog niet volledig fit en heeft nog niet veel tijd gehad om te wennen aan het systeem, maar zou toch een meerwaarde kunnen beteken. "Er is een aankoopoptie van 2,5 miljoen euro", licht zijn manager Serdar Ertemçöz toe in de Turkse media. "Er waren nog clubs geïnteresseerd, maar de interesse van Anderlecht was het meest concreet."

Ertemçöz laat ook doorschijnen dat Anderlecht langer met hem wil doorgaan, ondanks de voor paars-wit vrij hoge transferprijs. "Ik vind het moeilijk om momenteel op de lange termijn te denken. Maar het team en de trainer zijn tevreden over hem. Hij speelde zondag 85 minuten en gaf een assist. Hij scoorde ook in zijn eerste match. Ik denk dat ze de optie wel gaan lichten."