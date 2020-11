Jan Ceulemans ziet geen topfavoriet voor de Gouden Schoen: "Ik denk niet dat Vanaken hem gaat winnen"

Het einde van het kalenderjaar komt in zicht en dat wil zeggen dat de discussies over de Gouden Schoen op gang komen. Het lijkt een spannende editie te zullen worden en wij blikten al even vooruit met drievoudig winnaar Jan Ceulemans.

"Hij zal zijn punten pakken, maar...", het kwam meer dan eens voor in ons gesprek met de laureaat van 1980, 1985 en 1986. Toen we aan Jan Ceulemans vroegen wie dé topfavoriet was werd het even stil. "Kanshebbers genoeg, maar ik zie geen absolute uitschieter. Kijk maar naar Club Brugge, Anderlecht of Standard: wie blinkt daar uit?"

Ik denk niet dat de winnaar 100 punten voorsprong zal hebben.

Het zou weleens een erg spannende editie kunnen worden. "Er kan een verrassing uit de bus komen. Er gaan veel spelers zijn die bij de ene punten krijgt en bij mij dan weer niet. Het zijn allemaal twijfelgevallen en ik denk niet dat de winnaar 100 punten voorsprong zal hebben. Maar wie hem zal krijgen is een verdiende winnaar. Dat kan ook niet anders met al die stemgerechtigden", ging hij verder.

Kanshebbers zijn er genoeg. Misschien komt Hans Vanaken op gelijke hoogte met Ceulemans? "Hij heeft een sterke periode gehad, maar ik denk niet dat het voldoende is om te winnen."

Andere kanshebbers

Moeten we dan naar het Antwerpse voor de winnaar? "Holzhauser is natuurlijk een van de kanshebbers. Hij is de grote man bij dit Beerschot, al is ook Tissoudali een constante dreiging. En ze zijn allebei goed voor een pak goals en assists. Refaelov? Ook hij zal zijn stemmen pakken. Hij presteert constant en op een hoog niveau, maar zonder echte uitschieters."

Een Genkie misschien? "Bongonda is me opgevallen. Onuachu had het wat moeilijk in het begin en was voor de trainerswissel zelfs geen basisspeler. Maar hij begon te scoren en stopte niet. Dat is bevestigen maar, en dat zag ik met alle respect, ik zie geen Gouden Schoen in hem", besloot Ceulemans.