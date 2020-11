📷 Wat een beeld! In het mythische La Bombonera van Boca Juniors brandt één licht in de duisternis

Niet alleen de Argentijnse nationale ploeg en SSC Napoli worden altijd en overal gelinkt aan Diego Maradona. Dat geldt ook voor Boca Juniors. De Argentijnse topclub eert de overleden ster op geheel eigen wijze.

Diego Maradona begon zijn carrière dan wel bij Argentinos Juniors, maar in Argentinië is hij vooral gekend in het shirt van Boca Juniors. Bij Xeneizes zette Pluisje overigens een punt achter zijn carrière.

Bovendien was Maradona een graag geziene gast in La Bombonera. En net op die manier eert Boca Juniors de halfgod. In het mythische stadion brandt één licht: de lampen in de loge van Maradona.