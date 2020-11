📷 Schaamteloos! Medewerker van begrafenisondernemer poseert met duimpje omhoog naast lichaam van Maradona

Een medewerker van de begrafenisondernemer waar een laatste groet kon gebracht worden aan het lichaam van Diego Maradona is in het oog van de storm beland. Hij poseerde schaamteloos met het levenloze lichaam en de foto doet de ronde op sociale media. Hij zou ook twee anderen hebben laten poseren.

Volgens sommige bronnen bronnen is de medewerker ontslagen en zou hij ook al doodsbedreigingen hebben gekregen. De begrafenisondernemer zelf reageerde in de Argentijnse media dat het om drie uitzendkrachten ging.

