Amateurvoetbal kan niet uitgesteld blijven worden: "... dan moet je jezelf afvragen of een heropstart nog zin heeft"

Het amateurvoetbal ligt ondertussen al meer dan anderhalve maand stil en het plan om in januari de draad weer op te pikken mocht na het Overlegcomité van vrijdag ook in de prullenmand worden gegooid.

In het amateurvoetbal rekende men er op dat trainen vanaf 13 december weer mogelijk was, zodat de competities vanaf 9 januari heropgestart konden worden. Het Overlegcomité van vrijdag toonde aan dat die plannen niet realistisch waren.

Februeri opnieuw matchen?

Als men vasthoudt aan de periode van vier trainingsweken voor de heropstart van de competitie, dan kan er ten vroegste pas in februari worden gevoetbald.

"Als we effectief pas in februari kunnen hervatten, dan moet je je zelfs de vraag stellen of het nog wel zin heeft om opnieuw op te starten", reageerde Marc Van Craen, de voorzitter van Voetbal Vlaanderen, in Het Nieuwsblad.