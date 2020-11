Overlegcomité maakt bekervoetbal op 9 en 10 januari onmogelijk: Pro League moet weer puzzelen

Door de beslissingen van het overlegcomité verandert er niets voor de Belgische competitie. Maar de Beker van België, dat is een ander verhaal...

In de Eerste klasse A en B kunnen de clubs na het Overlegcomité van vrijdag gewoon blijven verdergaan zoals ze bezig waren. Ze zullen nog wel een poos voor lege stadions blijven spelen.

Maar de Beker van België is een ander verhaal. De 1/16 finale werd al eens uitgesteld omdat het voor de amateurclubs die nog in het toernooi zaten onmogelijk was om te trainen én de coronamaatregelen te respecteren.

De partijen werden verschoven naar 9 en 10 januari. Dit was ook de geplande datum om de amateurcompetities weer van start te laten gaan. Maar die plannen vielen na het Overlegcomité van vrijdag in het water.

Amateurclubs kunnen zich nu niet voorbereiden op de Beker van België, dus een nieuw uitstel lijkt aan de orde. De profclubs zagen hun winterstop ingekort worden door die nieuwe speeldata. Het is nog niet duidelijk hoe de Pro League dit gaat oplossen.

De amateurclubs in het toernooi zijn Heur Tongeren (tegenstander Gent), Olsa Brakel (Club Brugge), RAAL La Louvière (Antwerp), FC Luik (Anderlecht), Rupel Boom (Eupen), Olympic Charleroi (Zulte Waregem), Lokeren-Temse (STVV) en Dessel Sport (Beerschot).