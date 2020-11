Antwerp-nieuwkomer voor het eerst in de selectie: "Zodra Leko vindt dat ik klaar ben, zal ik er staan"

Guy Mbenza werkte de eerste speeldagen nog af voor Cercle Brugge, maar verkaste naar Antwerp. Spelen deed 20-jarige spits nog niet voor de Great Old. Vanavond zit Mbenza voor het eerst in de selectie.

"Ik blijf er rustig onder. Het is een heel gek jaar geweest. Na twee weken bij Cercle werd de competitie stilgelegd door corona. Toen ik bij Antwerp arriveerde, voelde ik me goed. Toen ik terugkwam van de nationale ploeg, kreeg ik corona... En nu is het al novemer. hopelijk is het nu gedaan met de pech", doet Mbenza in GvA zijn relaas.

Ondanks de overvolle kalender verzamelde Mbenza tot dusver geen enkele speelminuut. "Het is de keuze van de coach, ik kan hem niet verplichten om mij op te stellen. De ploeg doet het goed, dus ik kan hem begrijpen. Maar ik voel me goed. Zodra de coach vindt dat ik klaar ben, zal ik er staan."

Concurrent van Mbenza is Dieumerci Mbokani. De twee spitsen kunnen het echter goed met elkaar vinden. "We spreken allebei Lingala. Dieu zit naast mij in de kleedkamer, een hele eer. Ik kan veel van hem leren, want hij heeft al zoveel bewezen. Hij is een grote broer voor mij", besluit Mbenza.