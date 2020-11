De ene +5 is de andere niet: hemelsbreed verschil van plezier tussen Beerschot en Anderlecht/Standard

Je hebt zo van die dagen dat je thuiskomt van Anderlecht-Standard en toch nog even naar de wedstrijd tussen KV Mechelen en Beerschot begint te kijken. Of hoe de ene match je doet bijna depressief maakt en de andere je direct weer opkikkert...

U moet de stand maar eens deftig bekijken. Als u goed kijkt, ziet u naast Anderlecht, Standard en Beerschot ook een +5 in het rijtje staan. Doelpuntensaldo staat er boven. Bij Anderlecht gaat dat over 23 gemaakte goals en 18 tegen, bij Standard over 17 gescoorde doelpunten en 12 tegen. Helemaal bovenaan ziet u dan Beerschot pronken en die +5 is de uitkomst van 38-33.

't Is soms alsof de Ratten het erom doen. KV Mechelen maakte zelf geen doelpunt hoor zondag, ondanks de 2-3. Beerschot-verdedigers duwden er zelf twee tegen hun eigen netten. Afgedwongen door KVM hé, maar toch. Welke cijfers zouden Anderlecht- en Standard-fans het liefst bij hun ploeg zien?

Als wij mogen kiezen gaan we voor de +5 van de Mannekes. Een collega stuurde het ons zondagavond: "Je moet KVM-Beerschot en Anderlecht-Standard eens na elkaar bekijken. Da 's op halve snelheid. Niet op je tv kloppen, het is niet dat hij hapert!"

Oproep

Gaat de zorg van coaches om geen doelpunt te slikken ten koste van het offensief beleid? We durven het bijna denken. Niet dat Hernan Losada 'foert' zegt tegen de organisatie, maar het gaat hem niet om de organisatie ten koste van alles. "Zolang we er maar één meer maken..." Het mooiste zinnetje dat we de afgelopen weken gehoord hebben.

Want, wees eerlijk: wie werd er dit weekend warm van onder andere ook Moeskroen-Club Brugge, STVV-Waasland-Beveren of Gent-Zulte Waregem? 't Is dat je hoopt dat er nog iets gaat gebeuren dat je de tv niet uitzet. Maar moest Alex Agnew zijn nieuwe show op de buis geweest zijn, had toch half voetbalminnend Vlaanderen voor wat humor in plaats van treurnis gekozen.

Daarom ook voor onze vaderlandse coaches: leg aub wat meer de nadruk op het offensieve dan op het 'geen goal slikken'-gedeelte. Klantenbinding doe je meer met een 38-33 dan met een 17-12...