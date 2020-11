Ex-speler van Anderlecht kampioen geworden in Wit-Rusland

Hij is er nog maar twee maanden aan de slag, maar Junior Kabananga heeft zijn eerste titel met Sjakhtyor Soligorsk al te pakken in Wit-Rusland. Kabananga was in het verleden onder meer aan de slag bij Anderlecht, Cercle Brugge, KSV Roeselare en Beerschot.

Junior Kabananga heeft het voorbije weekend de titel gepakt in Wit-Rusland. Hij werd kampioen met Sjakhtyor Soligorsk na een 4-2 overwinning tegen FK Minsk. Kabananga kwam in deze wedstrijd niet van de bank. Ondanks dat hij er nog maar twee maanden aan de slag is, speelde Kabananga al vijf wedstrijden voor de club, maar daarin kon hij niet scoren. BATE Borisov, de grote uitdager van Sjakhtyor Soligorsk, liet op de slotspeeldag twee dure punten liggen na een gelijkspel tegen Dinamo Minsk. Daardoor is Sjakhtyor Soligorsk de kampioen met slechts één punt verschil.