Marc Brys is op zijn hoede voor Antwerp: "Hou niet van een pronostiek, maar ze eindigen dit seizoen normaal altijd bij de eerste twee"

Vanavond staan Antwerp en OH Leuven tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Marc Brys wil een antwoord zien van zijn ploeg na het gelijkspel tegen STVV, maar hij is ook op zijn hoede voor Antwerp.

OH Leuven doet het niet slecht dit seizoen. De club staat voorlopig op de negende plaats in de Jupiler Pro League. Op de vorige speeldag werd echter gelijkgespeeld tegen STVV, dus Marc Brys verwacht een antwoord van zijn ploeg. Toch is de trainer op zijn hoede. Op de officiële website van OH Leuven heeft Brys lovende woorden voor Antwerp. "Ik schat ze erg hoog in. Het is een compleet team waar echt alles in zit. Ik hou niet van een pronostiek, maar ze eindigen dit seizoen normaal altijd bij de eerste twee", aldus Brys. De mythische Bosuil vormt maandagavond het decor voor de eerste wedstrijd ooit tussen OH Leuven en Antwerp FC in de Jupiler Pro League.



Coach Marc Brys blikt vooruit 👉 https://t.co/tXTTDf5fa1#samensterker pic.twitter.com/FHW4EabpRw — Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) November 29, 2020





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Antwerp - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.