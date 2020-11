OFFICIEEL: jonge middenvelder krijgt contractverlenging bij KAA Gent

Matisse Samoise heeft zijn contract verlengd bij KAA Gent. Hij mocht dit seizoen al drie keer invallen bij de eerste ploeg in de Jupiler Pro League en hij kon ook al één doelpunt meepikken.

Bij KAA Gent geloven ze in Matisse Samoise. Ze zijn tevreden over de 19-jarige middenvelder, want vandaag heeft de club bekendgemaakt dat Samoise een nieuw contract heeft getekend bij de club. Hij blijft zo tot 2023 bij de Buffalo's.

Samoise mocht dit seizoen al drie keer invallen in de Jupiler Pro League. Tegen Beerschot speelde hij een kwartier mee en scoorde hij een doelpunt. Ook tegen Anderlecht en Charleroi kreeg hij enkele minuten.