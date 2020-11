"Misschien is niet hervatten de beste oplossing": dit seizoen geen amateurvoetbal meer?

Het amateurvoetbal ligt al sinds oktober stil. Een hervatting van de competities zal nog niet voor onmiddellijk zijn. Al bestaat de kans zelfs dat er een kruis wordt gemaakt over de huidige jaargang. De jeugdvoetballers moeten zich echter geen zorgen maken.

Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen, legt in het Nieuwsblad de stand van zaken uit voor het amateurvoetbal, van tweede afdeling tot vierde provinciale. "Maandag staat een vergadering met het management op het programma. Normaal moeten die beslissingen bekrachtigd worden door de raad van bestuur. In principe komen ze pas in december samen, al kan dat ook vervroegd worden."

De opties? Een halve competitie spelen. "Het grootste probleem daarbij is dat niet alle ploegen evenveel wedstrijden hebben gespeeld. Er is wel wat denkwerk. Trainingen kunnen ten vroegste op 15 januari herbeginnen. Extra midweedkwedstrijden zouden kunnen, maar in hoeverre is dat haalbaar voor amateurs, die een dagtaak hebben?"

"Een andere optie is het verlaten van de einddatum naar 30 juni. Maar dat zorgt voor problemen voor de studerende jongeren en het inzaaien van de velden. En dan is er ook nog het EK: weinig clubs staan te springen om te spelen tijdens een wedstrijd van de Rode Duivels."

Kruis erover

"We proberen met alles rekening te houden. Misschien blijft zelfs dat niet hervatten de beste oplossing is", waarschuwt Van Craen. "Voor de jeugd tot U13 is het iets duidelijker: daar volgen we de regeringsbeslissingen en gaan we niet zelf verstrengen."