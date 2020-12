Dominantie levert Antwerp nu ook drie punten op: Leko tevreden met de reactie van Mbokani

De Great Old knoopte na een 2 op 9 aan met een thuiszege tegen Oud-Heverlee Leuven. Dieumerci Mbokani vond de weg naar de netten opnieuw en Antwerp staat weer in de top-4.

Ivan Leko was uiteraard blij met de driepunter tegen OHL. "Dit is een belangrijk resultaat en de drie punten waren zeer welkom want wat de spelers moeten doen is echt niet gemakkelijk", wees de Kroaat naar het drukke speelschema van Royal Antwerp FC.

"We domineerden de laatste vijf à zes wedstrijden, geloof ik, en in plaats van die 2 op 9 verdienden we misschien 7 op 9. Ik ga mijn spelers ook geen extra druk opleggen. We praten over hoe we het beter moeten doen dan vorige week. Rond 20 mei zullen we zien waar we stranden. Nu gaat het snel. We stonden al aan de leiding, maar ook al op plaats 9", zei Leko.

En hij zag ook dat Dieumerci Mbokani goed reageerde nadat hij 90 minuten op de bank bleef tegen LASK. "Hij speelde een erg sterke eerste helft, net zoals enkele andere jongens. We praten dagelijks en ik focus niet op welke speler wel of niet scoort. We spelen om te winnen en niet om een bepaalde speler te laten scoren", besloot hij.