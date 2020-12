Mechelen deed het dan tóch nog keren in slotminuut: "Anders was de busreis nog langer geweest"

Het was een beetje een match met twee gezichten en aan het eind stond er dan ook een 1-1 gelijkspel op het scorebord. Mechelen trok ten strijde en bleef ten strijde trekken en in het slot leverde dat ook op.

Het zag er lange tijd heel slecht uit, maar Rob Schoofs kon uiteindelijk toch nog voor de 1-1 zorgen in Eupen - Mechelen.

"Het was een match zoals we er de voorbije weken nog al een paar speelden. We spelen goed, maar scoren weinig uit onze vele kansen", aldus Rob Schoofs.

Lange busreis

Tot op het einde dus: "We mogen al bij al blij zijn met dat puntje, maar dit was opnieuw een frustrerende match voor ons."

"We kunnen niet gelukkig zijn, want we hadden er vier of vijf kunnen scoren. We hadden geen andere keuze dan doorgaan op onze ingeslagen weg en vol voor dat doelpunt gaan. Het zal een lange busreis worden, maar hadden we verloren was die nog langer."