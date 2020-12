Dartel voetbal, mooie goals en toch: tumult is voor Brys hét moment van de match

Het was bij momenten echt wel indrukwekkend wat OHL in de eerste helft tegen Cercle op de mat legde. Ook de afwerking van Sowah en Henry bij de goals was mooi om zien. Al was er Marc Brys in eerste instantie ook nog iets heel anders opgevallen.

Brys was tevreden over verschillende zaken na de overwinning van OHL. De looplijnen, het voetbal an sich, de prestatie van de Jordaanse international Al-Tamari, die met zijn rushes volgens Brys bewees dat hij verdiende om in de basis te staan. Toch was het nog iets anders wat de trainer van de ploeg uit Leuven het meest plezierde.

Veel eenheid

"Jullie zullen het misschien raar vinden, maar dat tumult diep in de tweede helft is voor mij hét moment van de match", vertelde Brys aan de aanwezige pers. "Mooi om te zien hoe het hele team bij dat opstootje daar naartoe loopt en mekaar gaat helpen. Dan toon je dat je één team bent en dat er heel veel eenheid is. Die gretigheid is veelzeggend."

Diezelfde grinta wil hij terug zien in de inhaalmatch tegen Moeskroen die er ook alweer snel aankomt. "Om de één of andere reden lukt het daar niet. Moeskroen is nochtans een ploeg met sterke persoonlijkheden. Het zou verkeerd zijn als er bij de spelers of technische staf decompressie zou optreden. We rekenen erop dat we de lijn kunnen doortrekken."