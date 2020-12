Van den Brom kwam in een gespreid bedje terecht in Genk: "Het zou heel dom zou zijn als ik in mijn eerste match het roer zou omgooien"

John van den Brom nam enkele weken geleden het roer over van Jesse Thorup, die voor een avontuur in zijn thuisland koos bij FC Kopenhagen. De aimabele Nederlander gaat door op de ingeslagen weg van zijn voorganger.

Zo kiest ook Van den Brom voor een driemansverdediging, al verloochent hij daarmee eigenlijk wat zijn eigen principes. "Toen ik met (technisch directeur) Dimitri De Condé praatte voor ik tekende, ging het uiteraard veel over de stijl van het huis en over mijn visie. Ik zweer bij 4-3-3, dat is bekend", zegt de Nederlandse coach in Extra Time.

"Maar Dimitri zei dat ze bij Genk op dat met 3 achterin speelden en dat de spelers hadden aangegeven "dat ze daar wel lekker in zaten"."

"Ik heb dan ook gezegd dat het heel dom zou zijn als ik in mijn eerste match het roer zou omgooien. We zijn doorgegaan op het ingeslagen pad, want ik had door dat er iets stond. Vertrouwen doet veel met een elftal."