Ito geniet weer: " Dit trio komt in de buurt van wat we twee jaar geleden deden met Trossard en Samatta"

De beste aanvalslinie van het land moet je sinds een dikke maand in Limburg gaan zoeken. Paul Onuachu, Theo Bongonda en Junya Ito spelen de verdedigingen aan flarden. Die laatste leeft ook op.

Paul Onuachu noemde hen 'de drieling van Genk'/ "Ik heb die uitspraak niet gehoord, maar ik kan me er wel in vinden", zegt Ito in HLN. "We hebben een zeer veelzijdige aanvalslinie. Onuachu is de doelpuntenmachine, Bongonda is de bliksemafleider en de man van de acties en ik zorg voor de voorzetten en de assists. Dit trio komt in de buurt van wat we twee jaar geleden deden met Trossard en Samatta."

Al is er wel nog wat werk. "Alleen denk ik dat de ploeg toen nóg completer was met Berge, Pozuelo en Malinovskyi. Op dit moment spelen wij het beste voetbal van België en een nieuwe landstitel behoort zeker tot de mogelijkheden. Maar de ploeg van toen stond verder dan die van nu."