Hongaars toptalent kan op interesse rekenen van Arsenal en Real Madrid, maar is op weg naar de Bundesliga

Dominik Szoboszlai is aan een opmars bezig in Europa. De Hongaar doet het goed bij RB Salzburg en hij kan op heel wat interesse rekenen van verschillende Europese topclubs. Zijn bestemming lijkt echter al bekend. Hij zou op weg zijn naar RB Leipzig.

De 20-jarige Dominik Szoboszlai zit dit seizoen aan 8 doelpunten en 9 assists in 19 wedstrijden in alle competities samen. Hij speelt op dit moment bij RB Salzburg, maar daar zou binnenkort wel eens verandering in kunnen komen.

De Hongaar kan op interesse rekenen van onder meer Arsenal en Real Madrid, maar volgens Sky Germany zou Szoboszlai in januari naar RB Leipzig kunnen trekken. Ze zouden de deal deze maand nog willen bekendmaken.