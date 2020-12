Opvallend moment in RSC Anderlecht - KRC Genk: was dit wel verantwoord?

RSCA - KRC Genk was een zeer intensieve wedstrijd met veel incidenten. Toch zag dat van Lucumi er vreemd uit.

In minuut 73 kwam Lucumi slecht neer. De Colombiaan bleek na zijn verdedigende actie duidelijk groggy te zijn. Hij tastte naar zijn hoofd en zwijmelde terug het veld op.

De dokters dienden toch even te checken of de verdediger in orde was. Lucumi was duidelijk aangedaan, maar kwam vrijwel meteen terug in het spel.

Uit het verleden blijkt dat spelers door de adrenaline vaak te snel willen terugkeren op het veld. Toch kan dit ook zijn gevolgen hebben...