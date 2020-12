Haroun over de moeilijke periode van Mbokani: "Het was voor iedereen wennen, maar hij is aan het komen"

Straks speelt Antwerp de topper tegen Club Brugge. Na de verloren bekerfinale aast Club Brugge op eerherstel, maar dit Antwerp zet je niet zomaar opzij. Zeker niet als Dieumerci Mbokani de lijn van de voorbije weken doortrekt.

Mbokani had het nochtans moeilijk dit seizoen. "De laatste twee wedstrijden scoorde Mbo telkens”, aldus kapitein Faris Haroun in De Zondag. “Hij is aan het komen, ik ben zeker dat hij nog belangrijk zal zijn. Als je weet hoe bepalend hij vorig seizoen met zijn goals was, dan is het normaal dat er naar hem gekeken wordt om ons te helpen. Maar we moeten niet alle druk bij hem leggen."

Met het nieuwe systeem en de nieuwe manier van voetballen wordt het voor Mbokani iets moeilijker. Hij moet immers ook meer werken. "Het is voor iederéén aanpassen in dit systeem met veel druk naar voor. Maar Mbo doet zijn best. Ik zie geen verschil in attitude met vorig seizoen. Het is voor iedereen hard werken, veel uren trainen op de manier waarop de nieuwe trainer wil spelen. Stilaan beginnen we het allemaal op te pikken, maar er is zeker nog een grote progressiemarge.”