Na Anele overlijdt nu nog een Zuid-Afrikaanse international na auto-ongeluk: "Hij lachte altijd"

Motjeka Madisha is in de vroege uren van deze zondag om het leven gekomen. De verdediger van Mamelodi Sundowns stierf op 25-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk in Kempton Park.

Het is de tweede keer in drie weken tijd dat een Zuid-Afrikaans international bij een auto-ongeluk om het leven komt. Op 23 november overleed ex-Genkie Anele Ngcongca op 33-jarige leeftijd. Madisha speelde sinds 2016 voor Mamelodi Sundowns. Hij kwam dertien keer voor de nationale ploeg van Zuid-Afrika uit. Bondscoach Molefi Ntseki reageert aangeslagen op het trieste nieuws. ‘Het is afschuwelijk dat een speler op zo’n manier het leven verliest. Het is onmogelijk om professioneler te zijn dan Madisha. Hij lachte altijd en was zeer bescheiden.’