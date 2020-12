Gewezen topscheidsrechter laat zich uit over penaltygevallen in #ANDGNK en #ANTCLU: "Onbegrijpelijk dat VAR niet ingreep"

Het was opnieuw een boeiend weekend op de Belgische voetbalvelden. En ook de arbitrage speelde opnieuw een bepalende rol.

Zo waren er zowel in Anderlecht - Genk als in Antwerp - Club Brugge wel wat dingen te vertellen over de arbitrage en de VAR.

"Ik geef John van den Brom 100% gelijk als hij klaagt over de niet-gefloten strafschop, toen Onuachu met twee handen werd neergetrokken."

Loepzuivere strafschop

"De VAR hulde zich in stilzwijgen. En eerder was er wel een strafschop na licht contact van Munoz bij Nmecha. Als ik dan zie hoe Mbokani los onderuitgelopen werd in de zestien tegen Club Brugge ... Er valt geen lijn te trekken op het VAR-gebeuren."

"Het was een loepzuivere strafschopfout op Mbokani. Je kan je alleen maar in de haren krabben bij zo'n beslissingen. Dat krijg je toch gewoon niet uitgelegd?"