Einde van covid-ellende nog niet in zicht voor eersteklasser: "22 positieve gevallen"

Na de uitgestelde matchen tegen Zulte Waregem en KRC Genk door het hoge aantal coronabesmettingen hield KAS Eupen dinsdag een persconferentie.

Het was technisch directeur Jordi Condom die tekst en uitleg kwam geven. "Er zijn 22 personen besmet: 17 spelers en 5 stafleden. We hebben dus al aan de Pro League gevraagd om ook de match tegen KV Oostende (19/12) uit te stellen", gaf Condom aan.

De Spanjaard liet ook weten dat de besmette personen het goed stellen en niemand in het ziekenhuis is opgenomen.

"We staan elke dag in contact met de Pro League, de kalendermaker en onze tegenstanders. Het is vervelend om wedstrijden te laten uitstellen, maar de gezondheid primeert."