Marc Coucke eindelijk in Het Huis: "Ik denk dat één Marc Coucke meer dan genoeg is"

Opvallende gast dinsdag in Het Huis bij Eric Goens: Marc Coucke. En die heeft uiteraard heel wat te vertellen.

Het nieuwe seizoen van Het Huis leverde al een paar interessante afleveringen op en het zal dinsdagavond met Marc Coucke niet anders zijn.

Knop

Na zes jaar aandringen is hij eindelijk te vinden in het programma. In een teaser liet die alvast in zijn kaarten kijken: "Ik krijg heel veel ideetjes per dag. Die knop kan ik nooit afzetten."

"Of ik met mezelf zou kunnen leven? Ik denk het niet, liever niet. Ik denk echt dat één Marc Coucke meer dan genoeg is."