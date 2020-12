Na een lange zoektocht vond Kompany het meest complementaire duo: brute kracht gekoppeld aan verfijnde techniek

Vincent Kompany heeft eindelijk een basiselftal gevonden. Ook in de verdediging heeft hij nu stabiliteit tot zijn beschikking en dat werd een hele zoektocht. Maar Matt Miazga en Hannes Delcroix blijken een betrouwbaar koppel. En niemand die dat had zien aankomen.

Tegen Club Brugge (3-0) stonden Luckassen en Vranjes nog in het hart van de paars-witte defensie. Veertien dagen later, na de internationale break, was er van die twee al geen sprake meer en had Kompany Miazga en Delcroix uit zijn mouw geschud. Die eerste wedstrijden waren eigenlijk niet echt overtuigend. Tegen OHL, Gent en Beerschot stapelden de foutjes zich op.

Geen sprake meer van gehuurde Luckassen

Maar sinds een paar weken is het één van de meest betrouwbare koppels van 1A. Miazga heerst in de lucht, terwijl Delcroix regelmatig uitstapt om de opbouw te verstoren. De Amerikaan heeft een goeie crosspass en de Haïtiaanse Antwerpenaar een sterke inspeelpass. Miazga heeft leiderscapaciteiten, Delcroix heeft nog groeimarge... Complementair noemt men zoiets.

In januari komt normaal gezien ook Elias Cobbaut terug uit blessure, maar hij zal flink zijn best moeten doen om Delcroix nog uit het elftal te spelen. Vranjes en Luckassen komen niet meer in het stuk voor en zitten zelfs niet meer op de bank. Wel pijnlijk voor de Nederlander, die gehuurd wordt van PSV. Kompany neemt jeugdproducten Lucas Lissens en Killian Sardella wel op in zijn wedstrijdselectie.

Miazga-Delcroix, brute kracht gekoppeld aan een verfijnde techniek, het werkt. Vooral in het geval van Delcroix is dat opmerkelijk. Er werd hem op 16-jarige leeftijd een grote toekomst voorspeld, maar blessures strooiden roet in het eten. Nu lijkt hij die verwachtingen toch nog te kunnen inlossen.

Miazga wordt dan weer gehuurd van Chelsea zonder aankoopoptie en zijn marktwaarde bedraagt momenteel rond de 2 miljoen euro. Als ze niet helemaal opnieuw willen beginnen, moet daar toch iets mogelijk zijn. Hij zit volgend seizoen trouwens in zijn laatste contractjaar bij de Londenaren. Als ze er nog iets willen aan verdienen, valt er mogelijk wel te onderhandelen...