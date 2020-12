Antwerp-voorzitter heeft een duidelijke boodschap voor Ivan Leko na een povere 5 op 21 in de competitie

Antwerp ging woensdagavond al voor een derde keer op rij onderuit. Het zakt in het klassement steeds verder weg, maar toch blijft voorzitter Paul Gheysens geloven in zijn trainer. Al had hij nog een duidelijke boodschap.

Woensdagavond verloor Antwerp al voor een derde keer op rij. Deze keer ging het pijnlijk in eigen huis onderuit tegen Zulte Waregem. The Great Old zit in een moeilijke periode want het pakte nog maar vijf punten uit zijn laatste zeven wedstrijden. Komt trainer Ivan Leko, die deze zomer de beker nog mee naar Den Bosuil nam, stilletjesaan onder druk te staan?

Het bestuur blijft nochtans in de Kroaat geloven. Ze zagen de afgelopen maanden een transformatie in het gebrachte voetbal, maar toch had voorzitter Paul Gheysens nog een puntje van kritiek: "Enkel de opstellingen moeten nog beter", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.