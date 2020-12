Mannaert heeft een héél duidelijk antwoord op interesse in De Ketelaere: "Niet verplicht om in te gaan op zo'n aanbieding"

Charles De Ketelaere is gegeerd wild. Club Brugge zal de komende mercato('s) de handen vol hebben om telefoontjes van clubs te beantwoorden. Vincent Mannaert heeft zijn antwoord al klaar.

AC Milan is concreet voor Charles De Ketelaere. De Italiaanse grootmacht wil de éénvoudig Rode Duivel deze zomer al naar Italië halen. Ook SS Lazio heeft inmiddels naar de voorwaarden gevraagd.

Vincent Mannaert is echter héél duidelijk. Er zullen namelijk records moeten gebroken worden om De Ketelaere weg te halen uit het Jan Breydelstadion. Ook de speler zelf gaf al aan geen stappen te willen overslaan.

Een héél simpel antwoord

Zo zal het bod van Milan - twintig miljoen euro naar verluidt - onvoldoende zijn. “Club Brugge heeft reserves die ervoor zorgen dat we niet verplicht zijn om in te gaan op zo’n aanbieding”, is de manager van blauw-zwart duidelijk in Sport/Voetbalmagazine.