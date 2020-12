Clement en Martínez geen coach van het jaar: voetbaltrainers grijpen naast de prijs op het Sportgala

Op het Sportgala worden de belangrijkste sportprijzen van 2020 bekendgemaakt. Ook die voor Coach van het Jaar 2020 werd bekendgemaakt.

Niet Philippe Clement en ook niet Roberto Martínez. Dit jaar was de trofee voor beste coach niet voor een voetbaltrainer.

Bondscoach Philip Mestdagh van de Belgian Cats ging op het Sportgala aan de haal met de trofee. De 57-jarige Mestdagh behaalde brons op het EK 2017 en een vierde plaats op het allereerste WK. De succesvolle coach leidde de Belgische basketbalvrouwen voor het eerst naar de Olympische Spelen. Vorige maand konden de Cats zich ook als eerste land kwalificeren voor het EK van 2021.

“We kenden inderdaad een succesvol 2020. Vooral de kwalificatie in een met 5.000 gevulde Versluys Dôme van Oostende was voor ons een onvergetelijk moment. De eerste keer naar de Spelen, een droom die uitkomt. Ondertussen zijn we opgerukt naar de zesde plaats op de wereldranking. We maken belangrijke stappen en de opvolging is met een nieuwe lichting ook een feit. Belangrijk met het oog op de belangrijke zomer 2021 met eerst een EK (Frankrijk/Spanje) en dan de Olympische Spelen in Tokio. Volgend jaar beginnen voor ons ook de kwalificaties richting het WK in 2022 in Australië. Ook daar willen we uiteraard graag bij zijn. Verder ben ik blij met de erkenning van de jury. Ik was al een paar keer genomineerd. Nu ik eerste eindig, ben ik toch fier," vertelde een lachende Mestdagh.