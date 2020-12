Trebel samen met Bayat in Charleroi: dat is schering en inslag

Er werd gisteren melding gemaakt dat Adrien Trebel de wedstrijd tussen Charleroi en Anderlecht volgde in gezelschap van zijn manager Mogi Bayat. Dat is echter niet echt wereldnieuws, want dat gebeurt regelmatig.

Trebel is een regelmatige gast in het Stade du Pays de Charleroi. Hij zit er telkens hij zelf niet moet spelen, telkens samen met Bayat. Trebel gaat in zijn vrije tijd wel naar meer matchen kijken en is een graag geziene gast bij veel spelers.

Dat hij er vrijdag zat hoeft dus niet te verbazen. Dat Bayat onderzocht wordt in Frankrijk voor zijn aandeel in de transferpolitiek bij FC Nantes zorgt er wel weer voor dat hij weer in het middelpunt van een storm staat.