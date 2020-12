Algemeen manager Antwerp weet ook waar deel van problemen liggen: "Omdat nieuwe spelers nog niet op volle toeren draaien"

Antwerp speelt vanavond op het veld van Waasland-Beveren. Na de moeilijke periode voor The Great Old wordt daar uiteraard een zege verwacht. Algemeen manager Sven Jaecques kijkt voor de mindere resultaten in de competitie ook naar de nieuwkomers.

Van jongens als Benavente, Ampomah,... werd meer inbreng verwacht. “In Europa hebben we het vooral gedaan met spelers die er al langer waren en gerodeerd waren. Dat was logisch en zo hebben we ons ook geplaatst voor de tweede ronde. Maar we zijn nu ontgoocheld in de recente resultaten in de competitie en die zijn er mede gekomen doordat de nieuwe spelers nog niet op volle toeren draaien", klinkt het in GvA.

Er zijn ook verzachtende omstandigheden. "Al is dat op zich niet onbegrijpelijk, omdat Benavente en Ampomah bijvoorbeeld heel lang niet hadden gespeeld. Wat Birger Verstraete betreft: tot onze en zijn eigen frustratie is het er ook bij hem nog niet uitgekomen. De concurrentie op ons middenveld is ook heel groot. Maar gezien zijn staat van dienst in het verleden zeg ik: die komt er heus wel.”