Jordan Lukaku wordt fysiek sterker en aast op een vaste basisplaats: "Ben niet naar hier gekomen om een rotatiespeler te zijn"

Jordan Lukaku krijgt de laatste weken meer speelkansen bij Antwerp. De 26-jarige vleugelverdediger begint zich ook beter te voelen en wil een vaste basisspeler worden bij de club.

Jordan Lukaku kijkt tevreden terug op de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. "We hebben het ons zelf makkelijk gemaakt door bij de rust 0-3 voor te staan. We hadden veel honger. Het was een perfecte wedstrijd", aldus Lukaku.

De vleugelverdediger mocht zelf nog eens starten in de Jupiler Pro League en was bedrijvig. "Iedereen wil een basisplaats. Ik ben niet naar hier gekomen om een rotatiespeler te zijn, maar ik wil een belangrijke speler zijn. Ik ben bijna twee jaar uit geweest, dus ik moet hard werken. De technische staf heeft zijn best gedaan om mij zo goed mogelijk voor te bereiden. Ik begin mij nu beter te voelen en ook op fysiek vlak ging het best goed."