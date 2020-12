Pro League beraadt zich over bijzonder plan: "Stel je meer eens voor in de play-offs" en "Ze wilden per se met 18 én met play-offs"

Door het coronavirus zijn al heel wat wedstrijden in de Belgische competitie uitgesteld, er lijken nog meer wedstrijden op de helling te staan. En dat maakt het programma deze winter zo mogelijk drukker dan ooit. "Het is onverantwoord, maar ..."

"Het is niet de eerste keer: Mechelen heeft het zo moeten doen op Club Brugge, Eupen, Moeskroen … ze zijn bij wijze van spreken vanuit het ziekenhuis meteen moeten gaan voetballen”, aldus Peter Vandenbempt in Extra Time.

“Er is geen alternatief. Elke arts zal je zeggen dat het onverantwoord is, maar we zitten nu eenmaal in deze situatie. Ze zijn ook zo slim geweest om te beslissen met achttien ploegen in 1A te gaan spelen op de Algemene Vergadering én om play-offs in te voeren alsnog, met oog op de tv-gelden.”

Competitievervalsing?

En er is meer: “De Pro League zou op de volgende Algemene Vergadering op 18 januari mogelijk beslissen om vanaf april geen wedstrijden meer uit te stellen. Als je dan niet aan genoeg spelers kan raken, moet je gewoon forfait geven.”

“Stel je maar eens voor in volle titelstrijd: een uitbraak van het coronavirus bij een titelkandidaat en forfait moeten geven …” - ook volgens diverse andere analisten ligt competitievervalsing dan mogelijk om de hoek. En dan denken we nog niet aan mogelijke rechtzaken, want het reglement tijdens het seizoen veranderen ...