Debat van de week: Knuffelverbod in het voetbal? (En u zou lockdownfeesters zwaar bestraffen!)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Deze week debatteren we opnieuw erg graag. Geef uw mening!

Vorige week stelden we u de vraag rond de lockdownfeestjes, naar aanleiding van de gebeurtenissen in Oostende en met enkele spelers van KVC Westerlo. En ondertussen bleken ze ook bij Cercle Brugge hardleers te zijn. Daar bezondigden drie spelers zich aan een verjaardagsfeestje met meer dan twintig man. Uw mening was duidelijk: profvoetballers moeten zwaar gestraft worden. Een zware boete was het meest populair qua sanctie, maar ook een ontslag (zoals bij Ondoa) kreeg toch flink wat stemmen. En ook een eventuele sanctie vanuit de KBVB kon meer dan 1 op 5 onder jullie eventueel wel bekoren. Hopelijk hebben de profs het ondertussen begrepen. Knuffelcontact? Ondertussen is ook het vieren van doelpunten in het oog van de storm terechtgekomen. De voorstanders zoals Mehdi Bayat benadrukken dat de spelers vaak getest worden en negatief zijn op het coronavirus, anders zouden ze niet mogen spelen. Het zou ook over een opwelling in het heetst van de strijd gaan om elkaar vast te pakken na een doelpunt. Maar bij de politici liepen toch wat kritsche bedenkingen binnen over de voorbeeldfunctie van de voetballers en dat "de gewone man" zich ook steevast moet inhouden. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Mogen voetballers juichen en knuffelen na een doelpunt van u? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Ja, ze zitten toch in een bubbel 0% Ja, het gevaar is bijzonder klein 15% Neen, voetballers hebben een voorbeeldfunctie 15% Neen, er is toch nog een gevaar voor de gezondheid 69% Stem Je kan nog stemmen tot 25/12/2020 15:00.