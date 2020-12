Ex-speler van Anderlecht en Manchester United verlaat de MLS en is op weg naar Cyprus

Alexander Büttner gaat opnieuw in Europa voetballen. De ex-verdediger van onder meer Manchester United en Anderlecht, speelde voor het Amerikaanse New England Revolution, maar zou nu in Cyprus bij APOEL Nicosia aan de slag kunnen gaan.

De 31-jarige Alexander Büttner staat dicht bij een nieuwe uitdaging. Volgens MLSscoccer.com zou de Nederlandse verdediger New England Revolution verlaten om in Cyprus bij APOEL Nicosia aan de slag te gaan. Alexander Büttner heeft een verleden in de Belgische competitie, want hij werd in 2016 nog via Dinamo Moskou een half jaar verhuurd aan Anderlecht. Hij speelde ook enkele jaren voor Manchester United.