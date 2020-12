Terwijl iedereen zich afvraagt of Michel Preud'homme terugkeert als trainer wordt zijn zoon makelaar

Nu de positie van Standard-trainer Philippe Montanier ter discussie staat vraagt iedereen zich af of Michel Preud'homme een terugkeer als trainer overweegt.

Michel Preud'homme na vorig seizoen zijn afscheid van de trainersstiel aan, maar bleef wel bij Standard in een adviserende rol en als vicevoorzitter. Nu de resultaten bij de Rouches even wat minder zijn, zijn alle ogen op de ex-trainer gericht.

Maar nu komt zijn zoon Giulian in de schijnwerpers te staan. Samen met Wout Segers, zoon van Willy Schepers -burgemeester van Dilbeek-, hebben ze het makelaarskantoor Stand Firm opgericht. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Eerst geen steun van MPH

De 27-jarige Preud'homme en Segers (29) konden aanvankelijk niet op de steun van MPH rekenen. "Hij wilde ons behoeden voor de haaienwereld waarin makelaars zich soms bevinden én hij wilde ook niet dat mensen zouden denken dat hij er voor iets tussen zit, want dat is niet zo. Ik gaf hem een tijd geleden een powerpointpresentatie via Zoom om onze visie uit te leggen. Intussen steunt hij ons