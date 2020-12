"Het zit in de hoofden en dat is niet goed": Oorzaak en gevolgen van het slechte grasveld aan Waregemse Gaverbeek, niemand in JPL doet slechter

Bij Zulte Waregem gaat het in eigen huis van kwaad naar erger. En daar zit mogelijk ook het veld voor iets tussen, want de slechte staat van de grasmat werkt op het gemoed van de spelers en de coach.

"5 op 27 in eigen huis, dat is gewoon veel te weinig. We moeten daarvoor ook naar onszelf kijken", aldus Jelle Vossen na de thuisnederlaag tegen STVV. En het is duidelijk: Essevee staat helemaal laatste met die statistiek. Ook KV Mechelen pakte nog maar vijf punten in eigen huis, alle andere teams doen (veel) beter. Zulte Waregem mag blij zijn dat het buitenshuis met 13 op 24 wél goede resultaten neerzet en zo nog boven de rode lijn uitkomt. 100 greenkeepers zouden dit ook niet meer in orde krijgen

"Het zit in de hoofden, dat is niet goed. Het enige dat we kunnen doen is thuis een keertje winnen", aldsu coach Francky Dury over de negatieve cijfers. "Dan kunnen we misschien vergeten dat we op zo'n veld spelen."

Tegen Cercle Brugge krijgt Zulte Waregem een nieuwe kans om nog eens een thuiszege bij te schrijven. Op tweede kerstdag zal het veld er sowieso nog steeds niet goed bijliggen, de zeer korte winterstop doet ook niet meteen het beste vermoeden: in januari wordt thuis gespeeld tegen Moeskroen, OH Leuven, Beerschot én Oostende.

Grasziekte

Druk, druk, druk dus. "Vier greenkeepers doen heel hard hun best om er iets van te maken, maar met honderd is er volgens mij niets meer aan te doen dit seizoen", was Dury duidelijk in zijn analyse. Het veld is blijkbaar helemaal kapot.

In Extra Time werd gehint richting een drainageprobleem, maar de coronatijden hebben ook de timing van het werk aan de grasmat in de war gestuurd: sinds half maart lag het er werkloos bij. Er werd in de nazomer ook een grasziekte vastgesteld die een en ander (extra) in de war hebben gestuurd. Een beetje pech dus ook.