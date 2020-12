Junior Pius (Antwerp) opgepakt in zijn thuisland om financiële redenen

Junior Pius, een verdediger van Antwerp, moest om persoonlijke redenen naar zijn thuisland, maar daar is de 25-jarige Nigeriaan opgepakt om financiële redenen. Hij zit nu in een Interpol-kantoor in Lagos.

Er is nog niet veel informatie, maar Junior Pius zou in zijn thuisland Nigeria opgepakt zijn door de Nigeriaanse immigratiedienst. Volgens de journalist Ojora Babatunde zou het gaan om financiële redenen.

Junior Pius was om persoonlijke redenen afgezakt naar zijn thuisland. De verdediger mag vertrekken bij Antwerp, want zoals u HIER kan lezen, staat de club open voor een verhuur of een verkoop van de Nigeriaan.

Breaking : Nigeria and Royal Antwerp defender Pius Udeme, has been arrested at the Muritala International airport by the Nigerian Immigration



