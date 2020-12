BREAKING: Besluit over Anderlecht - Beerschot is gevallen

Zondagavond is er opnieuw een 'paars-witte' clash tussen RSC Anderlecht en Beerschot. Er waren twijfels of die match wel zou kunnen doorgaan, nu is er uitsluitsel.

Beerschot kampte de voorbije weken met een ferme uitbraak van het coronavirus. Vorige week kon het niet spelen tegen Cercle Brugge vanwege veertien positieve gevallen. Tegen Anderlecht zal het wel degelijk wél kunnen spelen. Het aantal positieve gevallen is deze week fel verminderd - zeker onder de zeven. En dus 'moet' er gespeeld worden. Felle daling Bij De Mannekes maken ze zich sterk tegen paars-wit te kunnen spelen. Dat willen ze ook, om na Nieuwjaar niet met een al te druk speelschema te worden geconfronteerd. De officiële resultaten vanuit de Pro League worden later gecommuniceerd, maar nu is het al duidelijk dat er zal gespeeld worden. Beerschot zal wel meerdere basisspelers nog moeten missen, laat de club weten.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Anderlecht - Beerschot live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (27/12).