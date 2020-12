De Ketelaere over zijn positie nu Bas Dost straks in de spits gaat rondlopen: "Hoop belangrijk te blijven"

Charles De Ketelaere kon in de laatste match van 2020 toch nog een assist aan zijn statistieken toevoegen. Een mooie doorgekopte bal die Noa Lang alleen voor de Eupense keeper zette. De Ketelaere sprak achteraf over zijn positie in de toekomst, nu Club een nieuwe spits heeft.

In de eerste helft kon De Ketelaere zich niet doordrukken tegen de vijfmansverdediging van Eupen. In de tweede helft deden ze het anders: gebruik makend van de ruimte in de rug van die verdediging door snelle uitbraken. "We drukten hen weg en tijdens de rust waren we ook niet in paniek. Je ziet het dikwijls dat zo'n ploeg in de tweede helft dan breekt", aldus De Ketelaere.

Straks mag het jonge toptalent waarschijnlijk weer op zijn favoriete positie op het middenveld spelen nu Bas Dost is aangekomen. "Mijn statistieken kan ik wel nog opkrikken. Ik weet dat ik bij veel gevaarlijke situaties betrokken ben. Maar soms moet ik het misschien aan de jongens op de flanken overlaten en mezelf in de box positioneren."

Als Dost er is, zal er wel iemand moeten wijken. Philippe Clement merkte op dat hij blij is met de concurrentie, maar wie wordt het slachtoffer? Het is moeilijk om iemand aan te duiden die nu moet wijken. "Ik heb nog niet gesproken met de coach over waar ik nu ga spelen. Ik hoop wel dat ik in de basis blijf en dat ik belangrijk blijf. Op het middenveld of in de aanval, ik doe het allebei graag. En ik hoop dat ik Dost van wat assists kan voorzien."