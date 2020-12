12 minuten getraind in 14 dagen en toch aan de aftrap bij Beerschot: "Het kan niet anders"

"Een speler die negatief test is daarom niet fit", zei Hernan Losada na de match. Dat bewees de wedstrijd in Anderlecht wel. Twee zware blessures en een hoop spelers met krampen... Er stonden jongens aan de aftrap die twee weken niet getraind hadden.

Vorige week waren er nul veldtrainingen. Van maandag tot donderdag waren er 12 veldspelers op training... Zo kan je geen match deftig voorbereiden. "Je zag het ook. Hamailia heeft een spierblessure, veel jongens zaten met krampen... Het is wat het is. We hebben geen G5-ploeg-kern. We hebben een smalle groep en zullen er het beste van moeten maken. Ik verwacht ook geen wintertransfers. We zullen het moeten doen met wat we nu hebben. Maar als je negatief test, betekent niet dat je fit bent. Dan heb je risico's, zoals vandaag."

Eén van die risico's was Dario Van den Buijs, die op het einde ook gewisseld moest worden met krampen. "Tja, ik heb veertien dagen niet mogen trainen. Ik heb gisteren 12 minuten meegetraind met de ploeg. Ik heb wel geen last gehad. Ik had enkel wat smaak- en reukverlies gelukkig. Er hebben andere jongens meer afgezien. Ik voelde me fit genoeg om te starten, maar het is natuurlijk in deze omstandigheden ook geen cadeau."