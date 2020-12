Butez krijgt het flink te verduren nu hij opnieuw de nummer 1 in doel is bij Antwerp: "In voetbal zal je altijd voor- en tegenstanders hebben"

Op zaterdagmiddag ontvangt Antwerp Charleroi op de Bosuil. In doel staat ongetwijfeld Jean Butez opnieuw tussen de palen bij de thuisploeg. De Fransman is terug de onbetwiste eerste doelman bij stamnummer één sinds het ongelukkige optreden van zijn concurrent Alireza Beiranvand in de Europa League.

Butez moet toch even geschrokken hebben toen Leko voor de boomlange Iraniër koos in doel voor de clash tegen Tottenham. "Dat is voetbal, zeker? Hoogtes en laagtes wisselen elkaar af. Ik wist dat ik op een dag mijn plaats zou heroveren", zegt de 25-jarige goalie in Het Nieuwsblad.

En terecht, want de Fransman maakt weer een goeie indruk bij The Great Old. "Ik beschouw de maand december als een etappe in mijn carrière die mij sterker maakt. Tegen Zulte Waregem oogde ik nog wat onzeker, maar tegen Waasland-Beveren kon ik me herlanceren. Ik zit opnieuw lekker in mijn vel."

Iraanse fans

Al is niet iedereen tevreden dat Beiranvand terug uit doel verdween. "Er was op Instagram geen ontkomen aan. Weet je dat zelfs mijn vrouw Marion berichten kreeg. Zij trok zich de reacties véél feller aan dan ik, omdat ik het allemaal wel kon plaatsen. In voetbal zal je altijd voor- en tegenstanders hebben. En Ali heeft een enorme status in Iran. Uiteraard willen zij hun held zien spelen."