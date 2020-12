Het is de laatste dag dat geboden kan worden op matchworn shirts uit 1B!

Vandaag wordt al één mooie kerstactie van de Pro League afgesloten. U kan namelijk nog tot 21u bieden op een matchworn en gesigneerd shirt van uw favoriete spelers die actief zijn in 1B.

Een shirt van Lukas Van Eenoo of toch maar bieden een shirt op Dante Vanzeir? U zal snel moeten zijn, want vandaag is de laatste kans dat u op een shirt van een speler uit 1B kan bieden. De Pro League heeft namelijk bekendgemaakt dat de actie nog tot 21u vanavond loopt.

Voor de ploegen uit 1A heeft u nog enkele dagen de tijd om het shirt van uw favoriete speler binnen te halen. Deze actie zal namelijk lopen tot 30 december.