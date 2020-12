Is Bas Dost de goalgetter die Club Brugge echt nodig had?

Club Brugge heeft zijn nieuwe aanvaller beet. Met Bas Dost hebben ze voor anderhalf jaar een man met de nodige klasse en doelpunten ingelijfd. Is hij dé missing link op weg naar (grote) successen?

In juni 2018 was de waarde van Bas Dost op Transfermarkt nog 22 miljoen euro. Op dat moment zou Club Brugge hem nooit of te nimmer kunnen binnen rijven, zoveel is duidelijk. Maar tijden kunnen dus veranderen.

Bij Sporting Clube de Portugal had Dost in de seizoenen 2016-2017 en 2017-2018 in totaal 61(!) goals gemaakt in 61 wedstrijden. Daarmee werd hij een keertje topschutter en een keertje tweede in de topschutterstand. Weinigen deden in die jaren beter dan de 31-jarige Nederlander.

Maar niet alles was toen al peis en vree: Nederland wist zich niet te plaatsen voor het WK 2018 en Dost kon voor zijn land niet van waarde zijn zoals hij in Portugal was. Hij gaf er ontgoocheld de brui aan voor zijn land.

Daarna begon een moeilijke periode voor de spits, met ook een aantal knieblessures en dergelijke meer. Eerder had hij ook al de vlucht vanuit Duitsland naar Portugal gemaakt om gelijkaardige redenen na eerdere blessures.

Bij Frankfurt kreeg hij de kans om wraak te nemen op de Bundesliga, maar de motor sloeg niet helemaal aan. Acht goals vorig seizoen, vier dit seizoen in twaalf matchen: het zijn niet de cijfers die een diepe spits écht gelukkig maken.

Zijn marktwaarde is ondertussen gezakt naar 5,5 miljoen euro, nog maar een vierde van wat het twee jaar geleden nog was. Club Brugge betaalt voor de aanvaller vier miljoen euro, Frankfurt gaf er zelf nog zeven miljoen aan uit.

75% korting

Blauw-zwart neemt geen groot risicio door hem een contract van anderhalf jaar te geven. Valt het echt tegen op een of andere manier, dan is de schade beperkt. En valt het mee, dan kan dat nog een lucratieve deal opleveren voor Club.

Temeer de Belgische competitie mogelijk meer spek naar de bek van Dost kan zijn dan de Bundesliga. Hij is groot en stevig en dat heb je al wel eens nodig in duels met de vele ploegen die zitten te wachten op aanvallen van de leider in de competitie.

Ritme?

Rest de vraag: kan hij (snel) zijn ritme oppikken bij Club Brugge? Dan kan het véél genot hebben aan Dost. En in de Europa League zou hij ook meteen zijn waarde kunnen hebben voor de Belgische formatie.

Het zal bovendien ook de druk wat wegnemen van Charles De Ketelaere om alles te moeten beslissen, zodat die door kan groeien - en misschien nog wel wat spitsentruken leren van de ervaren Dost. En daarenboven kan het ook voor Okereke en co een meerwaarde worden op training.