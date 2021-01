Anderlecht ging buitenkansje scouten in Colombia: een profiel dat de kern momenteel nog mist

RSC Anderlecht trok met Warner Hahn al een nieuwe doelman aan. Nog op de verlanglijst staat een eventuele vervanger voor Percy Tau, maar een scout van paars-wit ging onlangs een verdedigende middenvelder in Colombia bekijken.

Volgens Futbol Red ging het om Andrés Colorado. De 22-jarige speler is eigendom van Cortulua, maar speelde afgelopen jaar als huurling bij Deportivo Cali. Woensdag speelde Colorado nog zijn laatste match voor het team, tegen Millonarios voor kwalificatie voor de Copa Sudamericana.

De Colombiaan wordt nu door zijn moederclub Cortulua teruggehaald om hem te verkopen aan een buitenlandse club. Colorado wordt in zijn thuisland omschreven als een pure verdedigende zes die de duels niet schuwt, getuige zijn 32 gele en drie rode kaarten in 81 wedstrijden.

Het lijkt een profiel dat momenteel nog niet echt aanwezig is in de paarswitte kern. Sambi Lokonga en Cullen zijn eerder dynamische middenvelders die graag naar voren mee trekken. Enkel Marco Kana beantwoordt aan het profiel van een zuivere verdedigende middenvelder, maar die is nog piepjong en kan ook centraal in de defensie postvatten.