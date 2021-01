Obbi Oulare, op zijn 25e nog nergens vaste waarde geweest: nauwelijks volledige matchen, nauwelijks goals

14 september 2014. In de wedstrijd tegen Racing Genk valt bij Club Brugge een boomlange spits in. De 18-jarige Obbi Oulare maakt meteen indruk met zijn oerkracht. Een week later tegen KV Kortrijk scoort hij zijn eerste competitietreffer. Zijn carrière leek gelanceerd...

Na amper een seizoen bij de grote jongens kwam Watford op de proppen. De Londense club telde liefst 8,2 miljoen neer voor de zoon van Souleymane, de man met dijbenen als boomstronken en ooit de helft van een van de meest dodelijke spitsenduo's van ons land.

Via uitleenbeurten aan achtereenvolgens Zulte Waregem, Willem II, Antwerp en Standard waren het de Luikenaars die in de zomer van 2019 Obbi Oulare definitief overnamen voor 3.4 miljoen.

Kapitaalsvernietiging

Zondag raakte bekend dat Standard de (eeuwige?) belofte een aangetekende brief heeft opgestuurd, waarin stond dat Oulare omwille van ontoereikende prestaties vanaf maandag bij de beloften verwacht wordt. Dat Standard ondanks de precaire financiële deze beslissing neemt, toont aan hoe hoog het zit bij de Rouches. Het geduld met Oulare is opgebruikt.

Kan hij 90 minuten aan?

Later deze week blaast Obbi Oulare alweer 25 kaarsjes uit. Mede afgeremd door blessureleed, groeide de spits bij geen enkele club uit tot vaste waarde.

Zo speelde hij dit seizoen amper één keer de volledige negentig minuten uit. Bovendien kwam Oulare niet verder dan drie opeenvolgende basisplaatsen in de competitie, waarna hij al dan niet noodgewongen uit de ploeg verdween. Ook vorig seizoen maakte Oulare slechts drie keer een wedstrijd helemaal vol.

Scoren?

Alsof dat nog niet genoeg was, zijn ook zijn statistieken niet om van achterover te vallen. Drie competitiegoals in het seizoen 2017-2018, nooit deed Oulare beter. Niet toevallig speelde hij toen onder Laszlo Bölöni bij Antwerp. Nooit oogde Oulare scherper dan toen. Over heel zijn carrière scoorde de Belg 21 doelpunten in 5350 minuten, omgerekend eens om de 255 minuten. Met zulke statistieken boezem je defensies geen schrik in, ook niet wanneer je bijna een dubbele meter lang bent.

Kortom, het is vijf voor twaalf voor Obbi Oulare, die naar eigen zeggen in zijn jeugdjaren nooit gebleseerd was. Meer dan ooit is het nu tijd om de juiste keuze te maken. Op zijn 25e moet Oulare tonen dat hij wekelijks negentig minuten kan spelen. Al zullen de clubs ook niet in de rij aanschuiven voor een dure spits, die meer in de lappenmand dan op het veld vertoeft.